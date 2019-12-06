بغداد / إبراهيم صالح/ الخليج 365
نفت وزارة الداخلية العراقية، سقوط قتلى في ساحات التظاهر الجمعة، ردًا على أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية بهذا الخصوص.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "بعض الوكالات نشرت خبراً مزيفاً باسم وزارة الداخلية مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر".
وأضاف: "في الوقت الذي ننفي هكذا تصريح فإننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح عنها، كما ونحتفظ بحق الرد القانوني".
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية تنفي سقوط قتلى بين المتظاهرين الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.