ليبيا.. تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
تجددت الاشتباكات المسلحة، الجمعة، بين قوات الحكومة الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محوري "اليرموك" و"الخلاطات" جنوبي العاصمة طرابلس.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن المواجهات المسلحة لا تزال مستمرة، ويسمع صداها بشكل واضح، مع تحليق مكثف لطيران حربي تابع لحفتر.
وتحاول قوات حفتر السيطرة على "معسكر حمزة" الواقع في نهاية شارع الخلاطات.
وفي السياق ذاته، أعلنت قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا، في بيان، أن المدفعية الثقيلة التابعة لقواتها بالمنطقة العسكرية الغربية، تستهدف بشكل مباشر دبابة تابعة لقوات حفتر في محور الخلاطات.
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