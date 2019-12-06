إصابة فلسطيني بجراح خطيرة جنوبي الضفة

رام الله/أيسر العيس/الخليج 365-
أصيب شاب فلسطيني، مساء الجمعة، بجراح خطيرة، جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة بيت أُمّر، القريبة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب نور محمد الصليبي (22 عاما) أصيب برصاصة اخترقت أسفل الصدر من الجهة اليمنى، وخرجت من ظهره من الجهة اليسرى.
وأضافت الوزارة. في بيان لها، إن الأطباء في المستشفى الأهلي الحكومي، صنفوا حالة المصاب بـ"الحرجة جدا، وقد أدخل إلى غرفة العمليات".
واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي في البلدة، استخدم الجيش خلالها الرصاص الحي، المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع.
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