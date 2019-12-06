وفد أممي يقيم قدرات السودان على كشف الإرهابيين الأجانب

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، إرسال وفد إلى السودان لتقييم قدرته على استخدام بيانات الركاب للكشف عن الإرهابيين الإجانب واعتراضهم.

وحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بالسودان، تلقته الخليج 365، فإن الوفد الذي ظل في السودان في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2396 والمتعلق بالموضوع.

وأوضح رئيس الوفد، رافي غريوغوريان، الذي يدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: "يجب الإشادة بالسلطات السودانية لتوجيه الدعوة للوفد والإعداد المناسب لتمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة الفاعلة في التقييم".

وأضاف، وفق البيان: "لقد وجهوا (السودانيون) رسائل قوية تعبر عن مدى التزامهم".

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وأشار إلى أن "التنفيذ السليم للبرنامج المتعلق بالسفر في ميدان مكافحة الإرهاب يمكن أن يساعد السودان في الوفاء بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 2396 وإظهار استعداده ليكون شريكا موثوقا به في مجال مكافحة الإرهاب الدولي".

وأضاف: "العمل بمثل هذا النظام يساعد السودان في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه مع إتاحة تسهيل السفر المشروع وتعزيز الاقتصاد".

وفي مارس/آذار 2017، أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالسودان، التي تأسست عام 2003، بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "مشروع الشراكة من أجل مواجهة التطرف العنيف".

وفي عام 2014، أصدرت وزارة العدل السودانية قرارا بتأسيس نيابة متخصصة لجرائم غسيل الأموال والإرهاب، وكذلك قضت الهيئة القضائية بتشكيل محكمة متخصصة لجرائم الإرهاب.

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