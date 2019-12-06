مذكرة التفاهم مع ليبيا "أهم خطوة استراتيجية" تركية بشرق المتوسط

بورصة (تركيا) / الخليج 365

اعتبر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، إن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية "أهم خطوة استراتيجية" اتخذتها أنقرة في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح شنطوب، في تصريح صحفي، أن مذكرة التفاهم أفسدت العديد من الحسابات اليونانية المخطط لها عبر الجزر التابعة لها والتي تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي.

وأشار إلى مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم تلك.

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وأضاف أن البلدين استكملا الإجراءات المتعلقة بمذكرة التفاهم، وصادق عليها البرلمان التركي، فيما سيتم تقديمها للأمم المتحدة والإعلان عن بدء صلاحيتها الدولية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.