الحكومة الليبية: قرار طرد سفيرنا لدى اليونان "غير مقبول"

وليد عبد الله / الخليج 365

قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، الجمعة، إن قرار اليونان طرد سفير طرابلس لدى أثينا، "أمر غير مقبول".

وجاءت تصريحات "سيالة" في حديث لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، عقب إعلان اليونان طرد سفير بلاده على خلفية توقيع مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا.

وأضاف الوزير: "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".

وأشار أن قرار طرد السفير "يخص اليونان وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".

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وأكد سيالة أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة".

ولفت إلى أن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".

وفي وقت سابق الجمعة، أمهلت الخارجية اليونانية السفير الليبي في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.