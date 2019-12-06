وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث مروع بعشيرة

الخليج - خالد الهديبي

لقي شاب في السابعة عشر من عمره مصرعه وإصيب أثنين آخرين أثر دخول مركبتهم تحت شاحنة اعترضت مسارهم على طريق عشيرة العام.

وفي التفاصيل عندما كان 3 شباب في مقتبل العمر يستقلون مركبة من نوع كامري ويسيرون على طريق عشيرة العام باتجاه مركز عشيرة وقد فوجئوا بشاحنة كانت متوقفه بجانب الطريق تعترض امامهم بشكل عرضي محاولاً قائدها عبور الطريق مما ادى الى دخول مركبة الشباب تحت “تيدر” الشاحنة لينتج عن الحادث وفاة أحدهم على الفور بموقع الحادث بينما نقل أثنان بواسطة فرق الهلال الأحمر الى مستشفى الأمير سلطان بالحوية وصفت حالة أحدهما بالخطيرة

وقد أثارة هذه الفاجعة غضب أهالي شمال الطائف من وزارة النقل بسبب تعثر تنفيذ إزدواجية الطريق لأكثر من 5 سنوات شهدت خلالها عددا من الكوارث المرورية دون أن تحرك وزارة النقل ساكناً تجاه توقف المشروع أو محاسبة المقاول أو استبداله بآخر يكون على قدر المسؤولية لرفع معاناة الأهالي المغلوبين على أمرهم محملين في ذلك وزارة النقل كامل مسؤولية الوفيات التي حصدها ذلك الطريق طيلة السنوات الماضية .وقال عدد من أهالي شمال الطائف التقت بهم صحيفة الخليج الإلكترونية” وهم بدر عيد ومحمد حنس واحمد شجاع وعلي حيسون وحسن نوار أن الوضع لا يحتمل اكثر من ذلك ونحمل وزارة النقل كامل المسؤولية في جميع الحوادث السابقة والتي تخطف بين الفينة والأخرى ضحاياها بلا رحمة وكأن الأمر لا يعني المسؤولين في هذه الوزارة شيئاً .

واضاف الشاكون بقولهم ” طريق عشيرة يبلغ طوله 17 كم في منطقة منبسطة بدون أي عوائق ومر على بداية تنفيذ المشروع ٥ سنوات والعمل ما بين متوقف أو يسير بشكل سلحفائي لا يكاد يذكر ومما عمّق معاناة سالكي الطريق وضع الصبّات الخرسانية الضخمة التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة خطورته فمن المسؤول عن متابعة الازدواجية ومن المعني بمحاسبة المقصرين

ويناشد الاهالي في شكواهم مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالنظر في تعثر إزدواجية طريق ” عشيرة – المحاني” ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله وتكليف مقاول آخر ينهي فصول المعاناة ويوقف نزيف الدماء على قارعته .