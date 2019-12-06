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التعاون والرائد يتأهلان لدور ثمن نهائي من مسابقة كأس الملك

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

واصل فريق التعاون حملة الدفاع عن لقبه بالتأهل لدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبه على مضيفه متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى فريق العين بهدفين دون رد لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز بأبها.

سجل هدفي التعاون هيلدون في الدقيقة 21 ونيلدو عند الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

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وسيقابل التعاون في دور الـ16 الفائز من مواجهة فريق أبها وضيفه العربي والتي ستقام يوم غد السبت.

وتأهل فريق الرائد إلى ذات الدور من المسابقة بعد فوزه الكبير على المجزل متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد التمديد للشوطين الإضافيين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

أحرز أهداف فريق الرائد اللاعب رائد الغامدي هدفين بالدقيقة الأولى من الشوط الإضافي والدقيقة 98، وعزز تقدم أصحاب الضيافة بالهدف الثالث اللاعب جلال الداودي بالدقيقة 110، وفي الأنفاس الأخير للقاء قلص ألكسندر موفتيلا النتيجة بتسجيله هدف المجزل الوحيد.

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