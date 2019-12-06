نجوم الاتحاد في المملكة بألوان العالم

صحيفة الخليج الإلكترونية

سمر الشهراني

ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة حرص نجوم نادي الاتحاد على زيارة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة صباح اليوم الخميس 5 / 12 / 2019م ضمن وفد مميز برئاسة عضو مجلس إدارة نادي الإتحاد الأستاذ / إبراهيم بخيت وعدد من الاعبين وهم هارون كمالا واللاعب كارلوس فيلانويفا والاعب عبد الرحمن وعدد من الإداريين ورابطة مشجعي نادي الإتحاد ، حيث زارو الأقسام الطبية والتعليمية بالمركز وتم توزيع العديد من الهدايا على أبناء مركز الملك عبد الله وتوشحت صالة الملك سلمان بمركز الملك عبدالله بجدة باللون الأصفر والأسود ورقص أطفال المركز على الأهازيج الإتحادية وشارك اللاعبين في رسم بعض اللوحات التعبيرية بهذة المناسبة ، ثم تم تبادل الدروع التذكارية بين نادي الاتحاد ومركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين.

Advertisements

وقد أشاد د / زهير عبد الرحيم ميمني مدير المركز بمبادرة نادي الإتحاد للمشاركة في هذه الفعالية التي يشاركنا في إقامتها عدد كبير من دول العالم حيث خصص يوم 3 ديسمبر من كل عام للإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقام منذ عام 1992م و يهدف لفهم قضايا وحقوق ذوي الإعاقة الاجتماعية والأقتصادية والثقافية والسياسية ويدعو لإدماجهم في مختلف نواحي الحياة.

وقد كان صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة أفتتح فعاليات مهرجان المملكة بألوان العالم لعام 2019م مساء اليوم الثلاثاء 3/12 / 2019م الموافق 6 /4/ 1441هـ فعاليات مهرجان ” المملكة بألوان العالم” ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة والذي يستمر الي يوم الاثنين القادم الموافق 9 / 12 / 2019م وينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة وذلك بمقر المركز بمحافظة جدة بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ / عبدالله بن أحمد آل طاوي ومدير مركز التمية الأستاذ / أحمد الصفحي.

ويذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة قد تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله .ويقدم المركز خدماته التعليمية والطبية التأهيلية للأطفال المعوقين وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية على مساحة مقدارها تسعون ألف متر مربع. .