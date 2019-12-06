الهلال الأحمر بمنطقة مكة يحتفل باليوم العالمي للتطوع

صحيفة الخليج الإلكترونية

سمر الشهراني

احتفلت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بفعاليات اليوم العالمي للتطوع والذي يُقام بالخامس من ديسمبر في كل عام بعدة فعاليات وبرامج.

وأفاد المتحدث الرسمي بالهيئة بمحافظة جدة “عبدالله أحمد أبو زيد” بأن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، أعدت برامج وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وذلك تزامنًا مع نظيراتها في جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجي بشعار موحد وفعاليات مشتركة.

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افتتح المعرض المصاحب للحفل المشرف العام على الشؤون الاسعافية بالهيئة الدكتور أحمد عبدالله السلامة وسعادة مدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة “الدكتور خالد بن سالم الحبشي”, وكان باستقباله مساعد المدير للشئون الاسعافية حسن بن حسين نافع ومدير الاتصال المؤسسي بمنطقة مكة المكرمة علي بن عبدالله الغامدي ومديرة إدارة التطوع بمنطقة مكة المكرمة “هناء مسفر الشمراني”ومدير التطوع بمحافظة جدة “عبدالله احمد الكثيري”.

وأوضح “أبو زيد” أن هذه المناسبة تأتي لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل بها العالم تكريمًا للعمل التطوعي والمتطوعين ولدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.

كما تم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة (كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية)، والتي تسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

يُذكر أنه شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 بهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة؛ أكثر من 300 متطوعًا ومتطوعة، و مشاركة جمعية الثقافة والفنون بجدة ، ومن خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة. وتخلل المعرض استعراض الفرق التطوعية بالمنطقة وتسجيل لمتطوعين جدد واستعراض لبعض الأجهزة المستخدمة في الإسعاف, وشارك من قسم التدريب بجدة المدرب “عائض الشمراني” بشرح مختصر للإسعافات الأولية والتعريف ببرنامج الأمير نايف التدريبي بالهيئة, بالإضافة إلى العرض المسرحي “كيف تطوعت” وقسم للأطفال للتلوين .

حضر الحفل العديد من الشخصيات الإعلامية ونجوم السوشال ميديا حيثُ تم تكريمهم نهاية الحفل مع المتطوعين المتميزين من قبل سعادة المشرف العام للشؤون الاسعافية ومدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة.