انستغرام يطلب من مستخدميه الجدد هذا الإجراء

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بداية من يوم أمس الأربعاء أصبح على المستخدمين الجُدد لتطبيق انستغرام تحديد تواريخ ميلادهم كشرط لتدشين حساباتهم الخاصة على منصتهم.
منصة انستغرام تُلزم مستخدميها ـ البالغ عددهم مليار مستخدم شهريًا ـ باستثناء حالات محدودة أن يذكروا أن عمرهم لا يقل عن 13 عامًا.
رئيس المنتجات في إنستغرام، فيشال شاه، علل الإجراء الجديد لمستخدميهم في مقابلة أُجريت معه من قبل رويترز، برغبتهم في تطبيق قاعدتهم القديمة بعدم السماح للوصول إلى صغار السن:"معرفة الأعمار مهمة تمامًا لعملنا ليس فقط لإتاحة خبرات مناسبة لعمر معين".
شاه، أوضح أيضًا أن منصتهم انستغرام ستُتيح لمستخدميها خلال الأسابيع المقبلة خيارات جديدة؛ لمنع وصول رسائل من أشخاص لا يتابعونهم وللتسهيل على الشركات والمستخدمين المشهورين منع القصر من متابعة منشوراتهم.
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وربطت تقارير صحفية مختصة بمجال التكنولوجيا بالشرط الجديد الذي وضعه مسؤولو منصة انستغرام والمعلنيين؛ في إشارة إلى إعلانات المواد الكحولية والقمار وتحديد النسل، التي تقصرها سياسات إنستغرام وقوانينه على المستخدمين الأكبر سنًا.المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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