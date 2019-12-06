شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تفرج عن طاقم تليفزيون فلسطين.. والرئاسة تطالب بوقف الانتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عن طاقم تليفزيون فلسطين فى مدينة القدس المحتلة، وهم كريستين ريناوى، المصور على ياسين، دانا أبو شمسية، المصور أمير عبد ربه.

وسلمت سلطات الاحتلال طاقم تليفزيون فلسطين، اخطارا بعدم العمل مع تليفزيون فلسطين، أو التواصل مع بعضهم البعض لمدة 15 يوما، مع كفالة يومية بقيمة 2000 شيقل فى حال مخالفة ذلك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، داهمت عناصر من مخابرات الاحتلال، مكان تصوير برنامج صباح الخير يا قدس، فى جبل "الزيتون/الطور" المُطل على القدس القديمة، واعتقلت مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، الضيف الأسير المحرر محمد العباسى، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كريستين ريناوى والمصور على ياسين، أثناء تواجدهم بالقرب من باب العامود، خلال عملهما الصحفى واقتادتهم جميعا إلى مركز توقيف "المسكوبية".

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وكانت سلطات الاحتلال، حظرت الشهر الماضى أنشطة التلفزيون فى القدس المحتلة.

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلى، لطواقم تلفزيون فلسطين العاملة فى القدس المحتلة، اليوم الجمعة، معتبرة أن هذا الاستهداف جزء من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلى لفرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت الرئاسة، أن هذه الانتهاكات ما كانت لتتم، لولا التشجيع الذى أخذته الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية، التى نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها عاصمة دولة إسرائيل.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولى بإعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لحماية ما تبقى من عملية السلام، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطينى وتحديدا فى مدينة القدس المحتلة.