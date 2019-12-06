شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدخل موسوعة جينيس من جديد بأطول علم في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت دولة الإمارات من جديد أن تزور موسوعة "جينيس"، من خلال رقمين قياسيين، تم تحقيقهما من خلال القيادة العامة لشرطة دبى، وهما "أطول عَلَم في العالم"، و"أكثر عدد من الأشخاص يحملون عَلَماً"، حيث بلغ طول العَلَم 2020 متراً، وشارك في حمله 5000 شخص من 58 جنسية فى العالم.

مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب لشرطة دبى وعدد من القيادات، تسلموا من المُحكم الرسمى فى مؤسسة "جينيس" شيفلي ميشرا، شهادتى تحطيم الرقمين القياسيين بعد انتهاء الحدث الذى تم تنظيمه فى أكاديمية شرطة دبى.

Advertisements



اطول علم فى العالم

وبمشاركة مجموعة كبيرة من الجمهور متنوع الجنسية تم حمل علم دولة الإمارات عالياً لمسافة 100 متر، في لوحة فنية عنوانها التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويأتى هذا الحدث، بمناسبة احتفاء الامارات باليوم الوطنى الـ48.

واستطاعت شرطة دبى تحطيم رقم قياسى آخر يتمثل فى أكثر عدد من الأشخاص يحملون عَلَماً من 58 جنسية، مؤكداً أن مشاركة مختلف الجنسيات في الفعالية تأتى تماشياً مع احتفاء الدولة بـعام التسامح.