شكرا لقرائتكم خبر عن عون: الأوضاع الاقتصادية من أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشيل عون، أن الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون في اولويات الحكومة اللبنانية الجديدة، المنتظر الإعلان عنها قريبا. وكتب عون عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر" :" الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون في اولويات الحكومة اللبنانية الجديدة ..بعد ان انجزت الحكومة السابقة تصوراً ضمن خطة النهوض والتحول الى الإقتصاد المنتج". وتابع :"تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار "سيدر" وإطلاق المشاريع الانمائية". Advertisements

الرئيس عون أكدت الصحف اللبنانية تصاعد أسهم المهندس سمير الخطيب (صاحب شركات الاستشارات الهندسية فى لبنان وعدد من الدول العربية) لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وأن حظوظه أصبحت متقدمة للغاية، مشيرة إلى أن التسريبات ترجح أن تكون الحكومة المقبلة من 24 وزيرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عون: الأوضاع الاقتصادية من أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.