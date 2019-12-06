العراق.. اختطاف المصوّر زيد الخفاجي من قبل مجهولين

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

أقدم مسلحون مجهولون، الجمعة، على خطف المصور "زيد الخفاجي" من أمام منزله شمال العاصمة بغداد فور عودته من "ساحة التحرير".

وقال ناشط مدني فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية في حديث للأناضول، أن "مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون اختطفوا المصور "زيد محمد الخفاجي"، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة".

وأوضح، أن الخفاجي أختطف من أمام منزله في منطقة حي القاهرة شمالي بغداد، بعد عودته من ساحة التحرير وسط بغداد.

واضاف، أن " المسلحين اقتادوا الخفاجي الى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره خلال الساعات القليلة الماضية.

وتستمر حالات الخطف في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية التي تشهد تظاهرات احتجاجية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشكل ملفت للنظر وتطال الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الانسان.

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وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن السلطات العراقية "فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات".

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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