القوات الفرنسية بسوريا تواصل تدريب عناصر "ي ب ك" الإرهابية

دير الزور/ إبراهيم الخليل، محمد مستو/ الخليج 365
أجرت القوات الفرنسية في سوريا تدريبات على المدفعية لعناصر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية موثوقة لمراسل الخليج 365 أن التدريبات جرت بعد منتصف ليلة أمس الخميس في حقل العمر النفطي شمالي سوريا، واستمرت اكثر من 5 ساعات.
وأوضحت المصادر أن أصوات المدفعية خلال التدريب تسببت بخوف كبير لدى سكان المنطقة الذين اعتقدوا أن تلك الأصوات ناجمة عن اشتباكات.
يشار أن كتيبة المدفعية الفرنسية التي دخلت سوريا قبل نحو عامين، تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، تنظم تدريبات بشكل متواصل لعناصر "ي ب ك" الإرهابية
وتتواجد القوات الفرنسية التي يبلغ عددها نحو 200 جندي في 4 قواعد أمريكية شرقي سوريا، وتتألف من قوات خاصة وقوات عاملة ضمن التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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