العفو الدولية: سلطات العراق فشلت في وضع حد للاعتقالات التعسفية

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن السلطات العراقية "فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات".



وأوضحت المنظمة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الناشطين والصحافيين والمتظاهرين في جميع أنحاء العراق يتعرضون لحملة تخويف لا هوادة فيها منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت أن "السلطات العراقية فشلت في وضع حد لهذه الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف، يرسل رسالة تسامح تجاه هذه الانتهاكات".



ولفتت المنظمة إلى أنها "تلقت تقارير مقلقة عن اختطاف المصور زيد محمد الخفاجي (22 عاما) صباح الجمعة من أمام منزله في بغداد على يد مجهولين بلباس مدني بعد عودته من الاحتجاجات".



وأشارت إلى أن "أسرة المصور أفادت لها بأن السلطات المحلية نفت علمها بالحادث أو بمكان تواجده".



Advertisements

والإثنين الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاماً، فُقدوا من ساحة التحرير ببغداد، أو بالقرب منها منذ 7 نوفمبر/تشرين الأول الماضي أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة.

وتقول الحكومة العراقية إنها تفرج عن المعتقلين الذين لا يثبت تورطهم في أعمال جرمية من المتظاهرين، كما تعهدت بملاحقة من يقف خلف عمليات الاختطاف وتقديمهم للمحاكمة.‎

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.



والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.



ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.