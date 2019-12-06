الحكومة الليبية: قرار طرد سفيرنا لدى اليونان "غير مقبول"

وليد عبد الله / الخليج 365

أكدت الحكومة الليبية، الجمعة، أن قرار اليونان بطرد السفير الليبي لدى أثينا، "أمر غير مقبول".



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد سيالة، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، عقب إعلان اليونان طرد السفير الليبي على خلفية توقيع مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا.

وقال سيالة "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".



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وأشار أن قرار طرد السفير "يخص اليونان وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".

وأكد سيالة أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة".



ولفت إلى أن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".

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