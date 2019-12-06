العراق.. مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين بتفجير في كركوك

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن عنصر أمن قتل وأصيب اثنان آخران، جراء تفجير عبوة ناسفة في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأوضح الملازم في شرطة كركوك عبد الصمد الجميلي، للأناضول، أن "عبوة ناسفة، وضعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت قرب جامع عبد الله في منطقة (بنجا علي) شرقي مدينة كركوك".

وأضاف أن "الانفجار استهدف دورية لشرطة النجدة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح".

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وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، شمالي وشرقي البلاد، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي السياق، قال الحشد الشعبي (فصائل شيعية في الغالب تابعة للحكومة) في بيان، الجمعة، إنه نشر المزيد من قواته بهدف "تأمين مناطق مهمة استراتيجية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، لمنع تسلل عناصر داعش".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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