روما/الخليج 365
أدان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قرار اليونان بطرد السفير الليبي لدى أثينا، على خلفية مذكرة التفاهم المبرمبة بين ليبيا و تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما.
وقال تشاووش أوغلو: "ندين قرار أثينا بإمهالها السفير الليبي مغادرة البلاد وهذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي لليونان".
وأضاف: "لا يمكن قبول طرد اليونان للسفير الليبي لديها وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو يدين القرار اليوناني بطرد السفير الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.