تونس.. "التيار الديمقراطي" يعلن عدم مشاركة في حكومة الجملي

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

أعلن حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، الجمعة، أنه "غير معني نهائيا بتشكيل الحكومة، وأنه لن يصوت لفائدتها بالبرلمان".

جاء ذلك خلال حديث أمين عام الحزب (22 مقعدا برلمانيا من أصل 217 / وسطي اجتماعي) محمد عبو، مع إعلاميين عقب مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة تونس.

وقال عبو "لا نستطيع اليوم العمل مع حركة النهضة.. هي لا تزال في حاجة إلى وزارتي العدل والداخلية، لاستغلالهما في مصالحها، هي وجملة من الأحزاب السياسية".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من حركة النهضة حول ذلك.

وأضاف عبو "نقول للتونسيين ناضلوا كي تكون تونس دولة القانون والمؤسسات، وهناك في السنوات الخمس القادمة إمكانية للإصلاح.. ونحن اليوم ندفع في اتجاه نضال سلمي على أمل أن يتغير الواقع يوما ما".

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وشدد على أنهم "غير واثقين بالأطراف التي هي بصدد تشكيل الحكومة".

وكشف عبو أثناء المؤتمر "أن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، تراجع عن منح حقيبة وزارة العدل للتيار، بعد أن وافق في وقت سابق على ذلك".

واعتبر أن "المشاركة في السلطة بالنسبة إليهم، تقتضي تغيير الواقع السيئ للبلاد، ومقاومة الفساد".

وأكد أن تعاملهم كان إيجابيا خلال مناقشة البرنامج الحكومي، وأنه تمت دعوتهم في عديد المناسبات أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، و"أن الجملي أبدى موافقته لمنحهم وزارة العدل".

ومنذ ثلاثة أسابيع، تتواصل في تونس مشاورات تشكيل الحكومة، ومن المنتظر أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.