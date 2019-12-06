الجبير: الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن وهناك إمكانية للتسوية

الرياض/ الخليج 365

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في اليمن، مشيرًا إلى إمكانية التوصل لتسوية للأزمة المستمرة منذ ما يزيد عن أربع سنوات.

جاء ذلك خلال كلمة الجبير، الجمعة، بمنتدى "حوارات المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما، الذي التأم الخميس، ويستمر حتى السبت.

وأوضح الجبير، بحسب ما نقلته فضائية العربية السعودية، أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، مشددًا أن "الحل الوحيد في اليمن سياسي".

وأشار إلى أن اليمن "ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وأن تدخل إيران هناك (في اليمن) مدمر".

كما اتهم الحوثيين بأنهم "هم من بدأوا الحرب وليس المملكة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من طهران أو جماعة الحوثي بشأن ما ذكره الجبير.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض، توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

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وفي سياق آخر، أكد الجبير دعوة بلاده لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض، الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها"، دون تفاصيل.

والثلاثاء، ذكرت الدوحة أن آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي.

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشاركة سابقا.

واستضافت السعودية القمة الخليجية السابقة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، وسط غياب لـ 3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان، ورئيس الإمارات، فيما كان من المتوقع أن تستضيف الإمارات القمة المقبلة.

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