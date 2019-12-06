السعودية تؤكد دعوة أمير قطر لحضور القمة الخليجية

الرياض/ الخليج 365

أكدت السعودية، الجمعة، دعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض.‎

جاء ذلك خلال كلمة عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بمنتدى "حوارات المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما، الذي التأم الخميس، ويستمر حتى السبت.

وقال الجبير، بحسب ما نقلته فضائية "العربية" السعودية، إنه "تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض" الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها"، دون تفاصيل.

والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي.

Advertisements

وأشارت الوكالة أن "الرسالة تسلمها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشاركة سابقا.

واستضافت السعودية القمة السابقة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، وسط غياب لـ 3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان، ورئيس الإمارات، فيما كان من المتوقع أن تستضيف الإمارات القمة المقبلة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.