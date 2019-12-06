الحريري يطلب مساعدة فورية للبنان

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، سعد الحريري، الجمعة، مساعدة فورية لبلاده، في رسائل موجهة لقادة عدد من الدول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المكتب الإعلامي للحريري، أن الأخير "وجه رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، لضمان استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات".

وشملت الرسائل كلا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء، التركي رجب طيب أردوغان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي.

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كما شملت رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتأتي خطوة الحريري في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.



ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.