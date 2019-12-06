فلسطين تندد بتوقيف "إسرائيل" طاقم تلفزيونها الرسمي في القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، توقيف الشرطة الإسرائيلية، طاقم تلفزيون فلسطين العاملة في مدينة القدس المحتلة.



وقالت الرئاسة في بيان، اطلع عليه مراسل الخليج 365، إن "هذا الاستهداف جزء من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".



وأضافت "هذه الانتهاكات ما كانت لتتم، لولا التشجيع الذي أخذته الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأميركية، التي نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها عاصمة دولة إسرائيل".



وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بإعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لحماية ما تبقى من عملية السلام، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



بدورها دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين توقيف الشرطة الإسرائيلية طاقم تلفزيون فلسطين في القدس.



وقالت في بيان صحفي، إنها ماضية في إجراءاتها القانونية بالقضاء الدولي ضد سلطات الاحتلال وجرائمه بحق الإعلام الفلسطيني.



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وفي وقت سابق الجمعة، أوقفت الشرطة الإسرائيلية، طاقم تلفزيون فلسطين العاملين في مدينة القدس الشرقية واقتادتهم إلى التحقيق.



وقال شهود عيان للأناضول إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتقلوا الطاقم المكون من صحفيتين ومصور تلفزيوني خلال استعدادهم لبث برنامج من المدينة.



وأغلقت الشرطة الإسرائيلية في العشرين من الشهر الماضي مكتب تلفزيون فلسطين في القدس لمدة 6 أشهر.

وقالت الشرطة آنذاك إن التلفزيون يعمل لصالح السلطة الفلسطينية.



وأغلقت إسرائيل في السنوات الماضية عشرات المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية بداعي ارتباطها بالسلطة أو منظمات فلسطينية بينها حركة "حماس".



واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

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