شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: معالجة الوضع المالى والاقتصادى ستكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية فى لبنان، ستكون فى أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة أنجزت تصورا اقتصاديا ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبنانى وتحويله من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد منتج.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم، وفدا من مؤسسات مالية واستثمارية ومصرفية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عون، إن عملية التنقيب عن النفط والغاز فى المياه الإقليمية اللبنانية، ستبدأ فى شهر يناير المقبل، الأمر الذى سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج، ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز.

وأشار إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الوزراء ستجرى يوم الاثنين المقبل، على أن تليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، الأمر الذى من شأنه أن يساعد الدول الصديقة للبنان على استكمال مسار مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية "سيدر" الذى عقد فى فرنسا شهر أبريل 2018، وإطلاق المشاريع الإنمائية التى تقررت فيه.

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واستعرض الرئيس اللبنانى مع أعضاء الوفد التدابير المالية والنقدية التى اعتمدها لبنان مؤخرا، مؤكدا أنها تدابير موقتة فرضتها الظروف المالية الراهنة فى البلاد.