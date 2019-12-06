"أوبر" تقر بحصول 6 آلاف "اعتداء" في رحلاتها خلال سنتين بالولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد سنوات من التحفظ، كشفت «أوبر» أنها سجلت ما يقرب من ستة آلاف اعتداء جنسي في الولايات المتحدة خلال سنتين، فيما تواجه خدمات الأجرة اتهامات على نطاق واسع بعدم الفاعلية أو القدرة على منع هذه الحالات.

ونشرت المجموعة العملاقة في القطاع تقريراً مفصلاً بشأن السلامة خلص إلى تسجيل 5981 بلاغاً من مستخدمين أو سائقين أو أطراف أخرى عن انتهاكات جنسية على الأراضي الأمريكية خلال عامي 2017 و2018. ويشمل هذا الرقم ملامسات ومحاولات اعتداء وعمليات اغتصاب. كما أحصى التقرير 19 جريمة قتل في الفترة عينها.

وقالت أوبر: «هذه الحوادث سجلت في 0,00002 % من الرحلات. ورغم ندرتها، تعكس هذه البلاغات كلها حالة أشخاص عاشوا تجربة مؤلمة جداً. لا يمكن القبول حتى ببلاغ واحد».

وقال المدير القانوني في المجموعة توني ويست: «هذا العام، سُجلت يومياً حوالي أربعة ملايين رحلة عبر أوبر في الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «المنصة تعكس العالم الذي نعمل فيه بحسناته وسيئاته».

وسلط هذا التقرير الأول من نوعه الضوء على هذه الحوادث؛ من خلال ذكر أهمية مخاطر الاعتداءات الجنسية، كما شدد على الجهود التي تتخذها «أوبر» لجبه هذه التهديدات.