طالب فاشل يغير خريطة التجارة في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

طفل صغير لعائلة فقيرة تهوى التمثيل، طالب فاشل يتعلم الإنجليزية، مدرس متوسط المستوى، سائق عربة بضائع، عاطل عن العمل، يفشل في الالتحاق بأي وظيفة، مترجم لغة إنجليزية محترف، صاحب شركة ترجمة، صاحب موقع إلكتروني لجمع البيانات، مؤسس أكبر موقع متخصص في التجارة بين الشركات، صاحب مؤسسة «علي بابا» أكبر رجل أعمال في الصين، أغنى أغنياء الصين.

كل هؤلاء في الحقيقة هم شخص واحد، أو بمعنى أصح هي قصة حياة أسطورة الصين حالياً، الرجل الذي غير خريطة التجارة العالمية، إنه «ما يون» حسب الاسم الصيني أو «جاك ما» حسب ما هو معروف به في العالم، والذي يحكي كتاب «قصة نجاح علي بابا» لواي شين، قصة صعوده والتي هي أيضاً قصة صعود الصين.

يقترب المؤلف من عالم «جاك ما» الحقيقي ويحكي قصته منذ نعومة أظفاره، حتى صار إمبراطور التجارة في العالم، إنها قصة صعود شخص وصعود دولة بحجم الصين، قصة ترفض أن يكون هناك مستحيل، وتثبت أن الأفكار هي رأس المال الأكبر في العالم، قصة «الفضائي» كما يحب أن يسميه الصينيون الذي جعل حياتهم أفضل، قصة رجل حفر اسمه في تاريخ البشرية.

حقق «جاك ما» نجاحاً عالمياً باجتهاده الشخصي، إنه رجل الأعمال الصيني والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة الإنترنت، وأول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غلاف مجلة فوربس الأمريكية، وقد بدأ حياته المهنية كمدرس بسيط للغة الإنجليزية، وتحول في فترة قصيرة من مدرس براتب تعيس إلى عملاق في عالم التكنولوجيا وأغنى رجل في الصين، وقد أظهر في سن مبكرة رغبة جامحة في تعلم اللغة الإنجليزية لدرجة أنه حسب قوله «كان يركب دراجته كل صباح لمدة 45 دقيقة متجهاً صوب فندق قريب لإرشاد الأجانب مجاناً حول المدينة والتحدث معهم بغية ممارسة وإتقان لغته الإنجليزية.

«جاك ما» رجل لم يحالفه الحظ فقد تقدم بطلبات بلغت 16 مرة من أجل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه رفض، كما تم رفضه في الجامعات الأمريكية، واشتغل عامل نظافة في كنتاكي وغيرها من المهن، لكنه لم ييأس وخطرت في باله فكرة منافسة موقعي «أمازون» و«إيباي» بتأسيس موقع جديد بدأه من الصفر، وأطلق عليه اسم «علي بابا» ووصل الآن رأس مال الموقع إلى 29 مليار دولار، فسافر إلى شركة في الولايات المتحدة للترجمة، وهناك تعرف إلى عالم شبكات الإنترنت لأول مرة، وصدم بأنها لا تحتوي معلومات عن الصين أو المنتجات الصينية.

بدأ يكبر عنده حلم تأسيس شركة على الإنترنت تكون مخصصة للتجارة الإلكترونية، وبدأ بناء المواقع الإلكترونية للشركات الصينية بمساعدة أصدقاء له في الولايات المتحدة، حيث قال:»في اليوم الذي اتصلنا فيه بشبكة الإنترنت، دعوت أصدقائي إلى بيتي وعلى اتصال منزلي بطيء جداً، انتظرنا ثلاث ساعات ونصف الساعة للحصول على نصف صفحة، شربنا وشاهدنا التلفزيون ولعبنا الورق ونحن ننتظر، لكنني كنت فخوراً جداً وأنا أثبت لضيوف منزلي أن الإنترنت موجود.

تعد مجموعة علي بابا أكبر شركة إلكترونية في العالم، حيث تتجاوز مبيعاتها السنوية 170 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 22 ألف موظف في أكثر من 70 مدينة حول العالم وتعمل الشركة بشكل رئيسي على تسهيل التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات والتجار على الصعيدين العالمي والصيني.