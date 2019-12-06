الإمارات ومصر توقعان اتفاق تعاون لحماية البيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

وقع الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، اتفاقاً لتنفيذ البرنامج التنفيذي الأول لحماية البيئة بين مصر والإمارات، وتفعيل تعاون البلدين في عدد من المجالات؛ ومنها: الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة؛ والسياحة البيئية؛ وإدارة المحميات الطبيعية؛ ومراجعة الأثر البيئي، خاصة في المشروعات القومية، وتغير المناخ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وأكد الدكتور الزيودي، أن التعاون مع مصر متواصل في عدد من المجالات؛ ومنها: المحميات الطبيعية؛ والاستثمار البيئي؛ ودعم الموقف العربي في مفاوضات المناخ؛ والاستفادة من التجارب الدولية في تغير المناخ، فضلاً عن التجربة الإماراتية في الخطة الوطنية، للتقليل من استخدام البلاستيك.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: إنها بحثت مع الدكتور الزيودي، والوفد المرافق له عدداً من القضايا البيئية المشتركة، خاصة السياحة البيئية، وإدارة المحميات الطبيعية، وأكدت بحث موقف المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP 25 المنعقد حالياً بإسبانيا، ودور مصر والإمارات، عبر المجموعة العربية، في الدفع بالمفاوضات الخاصة باتفاق باريس، للخروج بآليات تنفيذية، وتوحيد الرؤى العربية في قضية تغير المناخ؛ لتحقيق مصالح الدول العربية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة سوق الكربون، ودعم الموقف العربي في شق التمويل، ومساعدتها في استكمال مسار التنمية الخاص بها.