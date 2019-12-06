شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا يؤكد : اللاجئون السوريون عبء على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير خارجية تركيا أكد أن اللاجئين السوريين عبء على تركيا، مشيراً إلى أن تركيا لن تخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان التركى، الخميس، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان وفايز السراج المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية فى البحر المتوسط.

وعقدت اللجنة البرلمانية التركية اجتماعاً الخميس، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، حيث تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكرى بين أنقرة وطرابلس، ومحاولة الجانبين اختلاق حدود بحرية مشتركة بينهم للسماح لحكومة أردوغان بالعبث فى شرق المتوسط.