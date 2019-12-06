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التيار الديمقراطى ينسحب من تشكيل حكومة تونس لعدم حصوله على وزارات الداخلية والعدل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التيار الديمقراطى بتونس، اليوم الجمعة، انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي منذ حوالي 3 أسابيع و عدم المشاركة فيها.

 

و جاء هذا القرار خلال ندوة ، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أكدت عدم امكانية الحزب  مواصلة التشاور مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خاصة بعد اللقاء الذي جمعه أمس بالأمين العام للحزب محمد عبو، مشددا على أن قرار التيار لم يتم بالتنسيق مع حركة الشعب التي أعلنت من جهتها الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها.

 

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و يذكر ان التيار الديمقراطي لا يزال متمسكا بالوزارات الثلاث الداخلية والعدل والإصلاح الإداري ومتمسكا بالبرامج التي قدمها والطريقة التي وضعها لتسيير الوزارات.

 

 

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