عودة 998 لاجئاً سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 998 لاجئاً عادوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، بينهم 213 لاجئا "64 امرأة و108 أطفال" عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 785 لاجئا "236 امرأة و400 طفل" عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تمت إعادة تأهيل أربعة مبانى سكنية ومخبز ومدرسة فى سوريا.
وأوضح أن وحدات سلاح المهندسين السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2 هكتار فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.
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