إحباط مخطط تخريبى لتعطيل الانتخابات الرئاسية فى الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الأمن الوطنى بالجزائر، إحباط مخطط تخريبى بالعاصمة وراءه حركة "الماك" الانفصالية للسيطرة على الحراك الشعبى، وتعطيل تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة فى 12 ديسمبر الجارى. وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن مصالح الأمن أوقفت طالبا خلال تصويره انتشار قوات الأمن بساحة الشهداء، واعترف بمخطط وضعته حركة الماك الانفصالية التى ينتمى إليها لتفجير الوضع عشية الانتخابات الرئاسية. فيما قال التلفزيون الرسمى الجزائرى، إن المخطط يتمثل فى اختراق الحراك بعناصر متطرفة إلى جانب مظاهرات ليلية لدفع الشرطة نحو استعمال العنف وتخريب الوضع. Advertisements وكشف أن الطالب كان سيرسل الصور لأشخاص خارج الوطن، واعترف بوجود مخطط تخريبى يشمل مرحلتين، الأولى هى اختراق الحراك الشعبى من طرف "الماك" بعناصر متطرفة، والثانى تكثيف المظاهرات يوميا وحتى فى الليل لجر مصالح الأمن للمواجهة.

الشروق الجزائرية

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