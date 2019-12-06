سبوكي سيتي.. عنوان جديد للترفيه بالمملكة العربية السعودية

صحيفة الخليج الإلكترونية

في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للترفيه لتطوير قطاع الترفيه والمحتوي الذي يتم تقديمه للمجتمع وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 بتنمية هذه الصناعة، تأتي سبوكي سيتي لتكون وجهة ترفيهية فريدة من نوعها تنضم إلى الوجهات والمقاصد الترفيهية المتميزة بالمملكة، حيث تشهد العاصمة الرياض، افتتاح مدينة “سبوكي سيتي” الترفيهية، في مركز الرياض بارك وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ورجال وسيدات الأعمال، والمهتمين بصناعة الترفيه بالمملكة.

يسكن سبوكي سيتي بشر مختلفون عنا، فهل أنت مستعد لمخالطتهم.

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تعد “سبوكي سيتي” مدينة ترفيهية خيالية متكاملة، ابتُكرت ليستكشف روّادها أكثر الأجواء غرابة ورعبًا وإثارة وتشويقًا، وليعيشوا الترفيه كما ينبغي من منظور جديد؛ حيث تُعدُّ المدينة بسكانها المختلفون عالمًا خاصًّا له ما يميزه من الخصائص والطِّباع، وتجتمع فيه مجموعة فريدة من الأحداث والأركان مع الأزياء والإكسسوارات والديكورات الغير مألوفة.

تحتوي المدينة على مناطق رئيسية، كمنطقة المسرح والذي تُقدَّم من خلاله استعراضات مشوقة مبهرة تعكس البهجة في حياة سكان المدينة، إضافة الي منطقة ألعاب البلاي رول سينما – Cinema play-role – والتي تعتبر هي الأولي من نوعها بالمملكة حيث توفر لروَّادها خوض مغامرة سينمائية فريدة يلعب فيها الزائر وأصدقائه دور البطولة، أيضا هناك المنطقة المحظورة والتي سوف يقابل فيها الزوار أشرار المدينة ويعيشون فيها مغامرة شيقة لمدة 45 دقيقة مليئة بالرعب والتشويق والاثارة والمتعة،

في مدينة السبوكي سيتي يمكن للزوار أن يستمتعوا مع أطفالهم باللعب والتمتع بأنشطة وألعاب مبتكرة، ترسم السعادة والبهجة على وجوههم جميعا، وغير ذلك من الأماكن التي تحفل بأنشطة وفعاليات متنوعة توفر ترفيهًا من نوع خاص لكل أفراد الأسرة مثل منطقة الداون تاون والمطاعم وغيرها