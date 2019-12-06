مصرع قيادي حوثي و9 من عناصر الميليشيا في كمين للجيش اليمني بصعدة

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه مع عددٍ من عناصره، في كمين محكم للجيش اليمني بمديرية باقم- شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية شرق جبل شيحاط في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وأسفر الهجوم -بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن مصرع قائد المجموعة، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.