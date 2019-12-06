سيدة روسية تضع 4 توائم من زوجها العماني

وضعت امرأة روسية متزوجة من رجل عماني أربعة توائم دفعة واحدة في أحد المستشفيات في العاصمة الروسية موسكو، في حالة تحصل مرة من أصل مليون حالة ولادة في العالم.
ووالدة التوائم تدعى أولغا شولز، وزوجها بدر الهاشمي عماني الجنسية، كانا قد التقيا وتزوجا في الإمارات حيث عملا معا، وبعد تفكير طويل، قررا أن تلد الأم في موسكو، وكانت المفاجأة بولادة صبيين وبنتين دفعة واحدة.
وعلى الرغم من ولادتهم الطبيعية، أبقى الأطباء على المواليد في الحاضنات الخاصة ليكتسبوا بعض الوزن، مع أن كلا منهم ولد بوزن يصل لكيلوغرام ونصف.
بدر الهاشمي تحدث عن الولادة، قائلا: "هذا حلم وأصبح حقيقة واقعة، كنت أنتظر هذه اللحظة، وقد كنت قلقا جدا على زوجتي وأطفالي، لكنني الآن بغاية السعادة".
رئيسة قسم الخدّج في المشفى سفيتلانا ستيبانوفا، علقت على الولادة قائلة: "الأطفال بدؤوا بإظهار طبائعهم، حيث ينامون بشكل طبيعي، وعند الحاجة للطعام يأكلون بشكل طبيعي".
كبير الأطباء في المشفى ألكسندر إيزيفكوف علق بدوره قائلا: "بالنسبة لحالة الولادة هذه، فهي الأولى من نوعها في المشفى، والأطفال تحت إشراف طبي دائم، والأم قريبة منهم كما أن الأب بقربهم... أولغا لن تستطيع القيام بكل شيء وحدها".
المصدر: Sputnik News
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