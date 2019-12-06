شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين فلسطينيين من بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من مخيم عايدة، شمال بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية فى بيت لحم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مالك نايف زبون، وصدام عقل دار الحاج، بعد دهم منزلى ذويهما وتفتيشهما.

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