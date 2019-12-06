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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين فلسطينيين من بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فى بيت لحم، وفقا لوكالة الأنباء ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مالك نايف زبون، وصدام عقل دار الحاج، بعد دهم منزلى ذويهما وتفتيشهما.

 

 

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