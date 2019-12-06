غزة تصدر الفراولة لدول الخليج

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن تصدير كمية من ثمار الفراولة من قطاع غزة إلى دول خليجية أمس الأربعاء كـ"عينة تجريبية".
وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريح صحفي، إنه "جرى تصدير 3 أطنان من محصول الفراولة كعينة تجريبية إلى دولتي الإمارات والبحرين".
وتوقع البسيوني، أن يبلغ إجمالي إنتاج الفراولة للعام الجاري نحو 5100 طن مزروعة على مساحة 1700 دونم.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة لإنجاح موسم الفراولة لهذا العام عبر مساعيها لتسويق المحصول لدول الخليج أو الضفة الغربية أو للأسواق العالمية.
المصدر: "معا"
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