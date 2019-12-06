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كاميرا مراقبة توثق وقوع انفجار ضخم بمحطة وقود فى المدينة المنورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت كاميرا مراقبة، وقوع  انفجار ضخم داخل إحدى محطات الوقود بالمدينة المنورة، فى المملكة العربية .

المقطع أظهر وقوع الانفجار في تمام الواحدة من ظهر أمس الخميس، يوثق لحظة انفجار خزان وقود دون الإشارة إلى سبب أو تدخل أي طرف خارجي.

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وفور وقوع الانفجار اندلع حريق هائل، كما تسبب الانفجار في فجوة أرضية كبيرة ابتعلت عددا من المركبات المتوقفة على سطح الخزان، فيما ظهرت حالة الهلع والخوف على المتواجدين بمحيط الانفجار وفرت بعض المركبات من المحطة خوفا من وقوع أضرار أكبر للانفجار.

 

 

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