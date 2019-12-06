شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى بارز فى مليشيات الحوثى و9 من مرافقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى، مقتل قائد ميليشيات الحوثى فى جبهة باقم بمحافظة صعدة "المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد"، مع 9 من مرافقيه، وأسر اثنين آخرين.

وأكد العميد ياسر الحارثى، قائد محور أزال فى الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، أن المرتضى على الشريف، قائد مجاميع الميليشيات الحوثية فى جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا حتفهم برصاص الجيش الوطنى بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش فى على مثلت باقم، مجز، الصفراء.

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وأشار العميد الحارثى إلى أن الجيش الوطنى تمكن أيضا من أسر اثنين من الميليشيات الانقلابية، موضحا أن الجيش نصب كمينا لهم، ما أدى إلى مصرع قائد العملية المرتضى الشريف ومرافقيه، ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التى كانت عناصر الميليشيات تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز.