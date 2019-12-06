كأس الخليج.. الروح الرياضية تُعيد اللحمة بين قطر والسعودية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

- سارع لاعبو منتخب قطر لتهنئة اشقائهم السعوديين بالفوز في مباراة نصف نهائي كأس الخليج

- لقطات مباشرة أظهرت الأمير القطري السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واقفا أثناء عزف النشيد الوطني السعودي

- نشر على مواقع التواصل صور لأطفال يرتدون زياً يجمع بين العلمين القطري والسعودي

- رئيس اتحاد القدم السعودي: أشكر رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة على حسن الاستقبال والتنظيم



لفتت الروح الرياضية التي مرت بها مباراة قطر والسعودية الخميس الأنظار في ظل توتر سياسي بين البلدين الشقيقين في بطولة كأس الخليج المقامة بالدوحة حالياً.



وسارع لاعبو منتخب قطر لتهنئة اشقائهم السعوديين بالفوز في مباراة نصف نهائي كأس الخليج، والتي لاقت صدى واسعاً على وسائل التواصل الإجتماعي في ظل آمال بانتهاء الأزمة الخليجية.

ولقي الجمهور القطري إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وقوفهم احتراما أثناء عزف النشيد الوطني السعودي، بل وتصفيقهم عقب انتهاء العزف، قبيل مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم.



كما وقف الأمير القطري السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أيضا أثناء عزف النشيد الوطني السعودي، كما ظهر في لقطة نقلتها كاميرات البث المباشر للمباراة، التي حظيت بمشاهدة عربية وخليجية واسعة.



Advertisements

اللفتة التي لاقت تقدير الجميع جاءت قبل المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب بقطر، وهو أحد ملاعب مونديال 2022، وانتهت بفوز السعودية بهدف نظيف وتأهلها للمباراة النهائية أمام البحرين.

وتناول القطريون عبر وسائل التواصل المختلفة صوراً لأطفال يرتدون زياً يجمع بين العلمين القطري والسعودي ولقطات لمشجعي المنتخبين يرفعون باعلام بلادهم.

كما شكر رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، نظيره القطري، والجماهير التي حضرت لمباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس الخليج، الخميس.

وقال في تصريح لـ"القنوات السعودية الرياضية"، في أعقاب المباراة، "أشكر رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة على حسن الاستقبال والتنظيم"، متوجها بالشكر للجماهير القطرية التي تفاعلت مع المباراة بروح رياضية عالية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.