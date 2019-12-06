وزير السياحة التونسي يتهم جهة أجنبية بتحريف تصريحات له حول إسرائيل

تونس/عائشة يحياوي/الخليج 365

قال روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية بتونس، ان هناك جهة أجنبية مسؤولة عن تحريف تصريح أدلى به الأسبوع الماضي، لوكالة انباء المانية بخصوص تجديد جوازات سفر لتونسيين يعيشون في إسرائيل.

واوضح الوزير التونسي في تصريح للصحفيين، مساء الخميس، على هامش ندوة صحفية بشركة الخطوط الجوية التونسية، إن هذه الجهة التي لم يسمها "هي من قامت بترجمة تصريحي للوكالة الألمانية وحرّفت ما جاء فيه".

واكد الطرابلسي ان وزارة السياحة ستقوم بنشر بيان توضيحي تكشف فيه عن هذه الجهة التي قال إنها حرفت تصريحاته.

واعتبر الوزير أن "هذا التحريف هو عملية مقصودة لضرب السياحة التونسية ونشر الفوضى قبل تشكيل الحكومة".

وقدّم روني الطرابلسي اعتذاره من كل الاشخاص الذين فهموا تصريحه بشكل خاطئ.

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كم أكد الوزير أن هذا التحريف هو ضرب لشخصه أيضا، مشيرا إلى أنه تباحث سابقا مع السفير الفلسطيني لدى تونس، حول كيفية تسهيل إجراءات قدوم الفلسطينيين لبلاده سواء للسياحة او المشاركة في التظاهرات الرياضية والثقافية.

والأسبوع الماضي، قال الوزير لوكالة الأنباء الألمانية، إن "90 بالمئة من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم".

وحذر الوزير الذي ينحدر من الطائفة اليهودية في تونس في التصريحات المذكورة من التضييق على حركة اليهود القادمين من اسرائيل للمشاركة في الاحتفالات الدينية السنوية بمعبد الغريبة بجزيرة جربة.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية في تونس ودعا سياسيون وإعلاميون ونشطاء تونسيون، إلى إقالة الوزير، متهمينه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل



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