إيطاليا تجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية

روما/الخليج 365
جددت الحكومة الايطالية على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو في لقاء مع نظيره الليبي، محمد طاهر سيالة، الخميس، “دعم حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة”
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الإيطالي نظيره الليبي، في مقر وزارته بالعاصمة روما، على هامش منتدى (حوارات المتوسط) الذي التئم الخميس، ويستمر إلى السبت المقبل، بحسب بيان للخارجية الإيطالية.
وأوضحت الوزارة أنه أنه جرت "مناقشة مذكرتي التفاهم (التعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية) بين حكومة الوفاق وتركيا، وإيضاً من منطلق تأثيرهما على عملية برلين”.
كما أكدت الوزارة بأنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة” في ليبيا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.
وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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