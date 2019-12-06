الأردن يتسلم جثمان "أبو دياك" الذي استشهد بسجن إسرائيلي

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر الجمعة؛ وصول جثمان سامي أبو دياك، الذي استشهد في سجون الإحتلال الإسرائيلي، 26 نوفمبر الماضي.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال الفايز : "إن جثمان المرحوم سامي أبو دياك وصل مساء اليوم (الخميس) عبر جسر الملك حسين؛ لدفنه في المملكة بناءً على طلب ذويه".

وأوضح "ان تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة مع السلطات الإسرائيلية".

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وطلب الأردن من إسرائيل تسليمه جثمان الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك الذي استشهد في أحد سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.

وأبو دياك (37 عاما) من سكان بلدة "سيلة الظهر" بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل في يوليو/ تموز 2002، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما.

وسبق أن خضع في عام 2015 لعملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب "هيئة شؤون الأسرى"، التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.



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