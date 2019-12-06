كركوك..هجوم على منزل مدير مكتب رئيس الجبهة التركمانية العراقية

كركوك/الخليج 365 تعرض منزل مدير مكتب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد صالحي لهجوم بقنبلة يدوية، الخميس، بمنطقة المصلى في كركوك، شمالي العراق. جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها للأناضول، مدير العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كركوك العقيد افراسياو كامل. وأوضح المصدر أن الهجوم شنه مجهولان كانا يستقلان دراجة بخارية، قاما بإلقاء قنبلة يدوية على منزل بهجت عز الدين مدير مكتب صالحي، أسفر عن إلحاق اضرار مادية بالمنزل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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