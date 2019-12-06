انفجار خزان وقود داخل محطة بالمدينة (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو مثير ومرعب لانفجار ضخم وقع داخل إحدى محطات الوقود بالمدينة المنورة.

المقطع الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة في تمام الواحدة من ظهر أمس الخميس، يوثق لحظة انفجار خزان وقود دون الإشارة إلى سبب أو تدخل أي طرف خارجي.

وفور وقوع الانفجار اندلع حريق هائل، كما تسبب الانفجار في فجوة أرضية كبيرة ابتعلت عددا من المركبات المتوقفة على سطح الخزان، فيما ظهرت حالة الهلع والخوف على المتواجدين بمحيط الانفجار وفرت بعض المركبات من المحطة خوفا من وقوع أضرار أكبر للانفجار.