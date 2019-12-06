وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدقق ثالث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو المحاسبة)، إحصائي ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، أو الرياضيات).
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