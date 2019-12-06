شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. الغيوم تهيمن على سماء المنطقة.. وفرصة الأمطار سانحة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود الغيوم الطقس فى منطقة الخليج اليوم الجمعة، مع فرصة لسقوط أمطار فى بعض المناطق، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتى الحدود الشمالية والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، فى حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب.