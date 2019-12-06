شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الموريتانى ينتشل 5 جثث جديدة لمهاجرين أفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت قوات موريتانية 5 جثث جديدة تعود لمهاجرين غرق قاربهم فجر الخميس فى شواطئ موريتانية.

وذكر بيان رسمي اليوم الجمعة أن الأجهزة الامنية في مدينة نواذيبو نجحت في انتشال خمس جثث جديدة تعود لمهاجرين غير شرعيين من القارب الذي غرق فجر الخميس، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل منذ أمس بعد غرق قاربهم قبالة الشواطئ الموريتانية.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية إن خفر السواحل الموريتاني انتشلت الخميس 58 جثة، فيما نقلوا 10 مصابين إلى المستشفى في حين تم إيواء 85 آخرين بعد غرق قارب تقليدي على متنه أكثر من 130 مهاجرا قبالة الشواطئ الموريتانية وبالتحديد عند منطقة قلب أجمل قرب مدينة نواذيبو.

ودعت الداخلية الموريتانية إلى وضع حد لظاهرة الهجرة، مضيفا أن هذا الوضع يعيد إلى الذاكرة المأساة التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة العديد من الشباب الإفريقي.

وكانت الإذاعة الموريتانية ذكرت أن قاربًا يستقله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا أصيب بعطل قبالة الشواطئ الموريتانية مما أدى إلى غرقه. وباشرت السلطات الإدارية والأمنية عمليات الإنقاذ فورًا حيث قامت بتوفير الغذاء والدواء لصالح الناجين، كما تم إيواؤهم في مركز استقبال.