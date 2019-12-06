- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "أوبر": 3 آلاف اعتداء جنسي خلال 1.3 مليون رحلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة أوبر: 3 آلاف اعتداء جنسي خلال 1.3 مليون رحلة
الجمعة 6 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
بعد جدل طويل وفي رقم رسمي من الداخل، أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب، الخميس، إنها تلقت أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاغتصاب، في عام 2018 خلال رحلاتها التي بلغت حوالي 1.3 مليون رحلة.
وأضافت أوبر في تقرير أن أرقام 2018 تمثل انخفاضا بنسبة 16 في المئة في معدل الحوادث، مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها.
وقالت أوبر إن 99 في المئة من جميع رحلاتها في الولايات المتحدة التي بلغت حصيلتها 2.3 مليار دولار في عامي 2017 و 2018 انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة.
ويهدف تقرير أوبر إلى طمأنة السائقين والجماهير بأنها جادة بشأن السلامة.
ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة بعد أسبوعين تقريبا من إعلان أوبر بأنها ستستأنف ضد قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب "نمط من الإخفاقات" بشأن السلامة والأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "أوبر": 3 آلاف اعتداء جنسي خلال 1.3 مليون رحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.